Orquestra Jovem Sesc terá aula inaugural em Pelotas; grupo terá 40 músicos

Um grupo de 40 alunos integra a primeira formação da Orquestra Jovem Sesc do Rio Grande do Sul. Para apresentar o grupo, o Sesc Pelotas (Rua Félix da Cunha, 811) realiza, nesta segunda-feira (6), das 14h às 18h, uma aula inaugural que reunirá alunos, professores e autoridades para celebrar o início das aulas e a formação da orquestra.

Desses alunos, 20 vão para a classe de violino, 10 para a classe de viola, seis para a classe de violoncelo e quatro para a classe de contrabaixo. De acordo com o diretor do Sesc Pelotas, Luis Fernando Parada, por meio da assessoria de imprensa da entidade, a iniciativa é inédita no Estado e tem o objetivo de estimular o desenvolvimento artístico individual do aluno, com um trabalho de socialização e vivência musical em conjunto, oferecendo, por meio das aulas, ensaios e apresentações musicais, atividades que contribuam para a formação da cidadania dos integrantes.

Já no primeiro mês de aulas, os estudantes poderão vivenciar o 13º Festival Internacional Sesc de Música e ter contato com as Orquestras Jovens Sesc de outros Estados, como Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Roraima e Sergipe, que visitarão Pelotas para o evento.