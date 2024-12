Alta na comercialização de ovinos impulsiona economia rural na Região Sul do RS

A comercialização de ovinos está em alta nas regiões de Bagé e Pelotas, destacando-se como um dos setores mais aquecidos da agropecuária sul-rio-grandense neste final de ano, aponta o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar, divulgado na quinta-feira (26).

A alta demanda por cordeiros e a valorização das lãs finas, especialmente as de Merino Australiano, refletem a consolidação do mercado ovino na região. A combinação de temperaturas amenas e chuvas regulares beneficiou tanto o conforto animal quanto o desenvolvimento das pastagens, oferecendo condições ideais para a produção.

Na bovinocultura de corte, o clima tem sido aliado do desempenho dos rebanhos, aponta o relatório. O período de parição está encerrado, e o processo de engorda dos bovinos avança, enquanto a reprodução dos touros segue com potencial positivo. A redução das infestações por carrapatos é um ponto favorável, mas há desafios no controle da mosca-dos-chifres e do berne. Com o aumento da disponibilidade de forragem de qualidade, resultado das chuvas recentes e da forte radiação solar, o campo nativo e as pastagens de verão têm oferecido suporte nutricional robusto aos rebanhos.

No caso do arroz, o plantio está praticamente concluído, com excelente estabelecimento das lavouras graças ao equilíbrio entre chuvas regulares e radiação solar. No entanto, as temperaturas mínimas abaixo da média histórica geram apreensão entre os orizicultores, que temem impactos no rendimento final da cultura. Apesar disso, os produtores seguem empenhados nos tratos culturais, como irrigação e controle de plantas daninhas, visando uma produtividade estimada de 8.478 kg/ha em uma área de 948.356 hectares.

Enquanto a ovinocultura e as pastagens comemoram resultados positivos, a apicultura enfrenta desafios na região de Bagé. Em Dom Pedrito, a safra de primavera foi severamente impactada por chuvas intensas e ventos fortes, resultando em uma quebra significativa de produção. A estimativa atual é de apenas 50 mil kg de mel, uma queda acentuada frente aos 200 mil kg de anos com clima favorável.



Em resumo, enquanto a ovinocultura e as lavouras de grãos se destacam positivamente, setores como a apicultura enfrentam desafios expressivos, conforme aponta o órgão estadual.