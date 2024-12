Sebrae dá até R$ 10 mil a empreendimentos culturais do Sul do RS para reconstrução

Microempresas (MEs) do setor cultural que sofreram perdas devido às enchentes de maio, inclusive na região Sul do RS, têm uma oportunidade de retomar seus negócios com apoio do Sebrae e do Governo do Estado. O programa Sebraetec Cultura oferece subsídios de até R$ 10 mil para aquisição de equipamentos, reparos estruturais e outras necessidades identificadas em consultorias personalizadas.

Na região Sul, 18 vagas estão disponíveis para empreendedores de Pelotas, São José do Norte, Arambaré, São Lourenço do Sul e Rio Grande. Profissionais como músicos, artesãos, designers, costureiras e outros segmentos culturais podem se inscrever pelo site do Sebrae.

Após o cadastro, cada participante passará por uma análise para identificar as perdas e criar um plano de ação personalizado. Segundo Caren Vinhas, da gestão de equipes do Sebrae-RS, o processo inclui cinco encontros com consultores especializados, que irão auxiliar na elaboração dos orçamentos e na compra dos itens necessários. “Depois de adquiridos os materiais, os participantes lançam as notas fiscais, e o Sebrae realiza o reembolso dos valores”, explicou.

Além das 18 vagas no Sul, o programa oferece 600 oportunidades em todo o RS, abrangendo também a região metropolitana de Porto Alegre e os vales do Sinos e Taquari. O subsídio cobre desde reparos estruturais, como pintura e fiação elétrica, até a reposição de equipamentos essenciais ao funcionamento dos negócios, como notebooks e máquinas de café.

A iniciativa visa não apenas reparar os danos causados pelas enchentes, mas também garantir que os empreendedores possam reestabelecer suas atividades com segurança e qualidade, fortalecendo o setor cultural e a economia local.