Teatro Municipal de Rio Grande será restaurado com apoio da Lei de Incentivo à Cultura

Um dos maiores ícones culturais da cidade do Rio Grande, o Teatro Municipal, com seus 95 anos de história, será restaurado graças ao apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Estadual (LICRS). O projeto de restauro, idealizado pela Santa Fé Produtora e Patrimônio, foi contemplado em um edital voltado à recuperação de patrimônios tombados em municípios afetados pelas enchentes de maio.



Durante as enchentes, o teatro sofreu danos significativos, com a invasão das águas no porão, na plateia, no palco e nos carpetes que revestem o interior do prédio. Agora, o restauro emergencial prevê a recuperação total do palco, complementação do sistema de som, substituição de carpetes, melhorias termoacústicas e outros reparos importantes.



O investimento previsto é de R$ 1.936.000, que será captado por meio de empresas com benefícios fiscais proporcionados pela LICRS. A contrapartida do município será a aquisição e instalação de uma nova cortina para o palco.

“O Governo do Estado aprova a Lei de Incentivo e, com isso, os valores são captados pelas empresas que utilizam renúncia fiscal para financiar o projeto”, explicou o secretário de Cultura, Luiz Henrique Drevnovicz.



Além da restauração estrutural, o projeto inclui um plano de educação patrimonial que busca aproximar a comunidade escolar da história do teatro, destacando sua importância para o desenvolvimento cultural da cidade.