Praia do Cassino em Rio Grande: Feriado e sol marcam início da temporada de verão

O feriado da Proclamação da República deu início à temporada de verão na Praia do Cassino, localizada na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Brasil. Conhecida por ser uma das praias mais extensas e icônicas do mundo, o balneário recebeu um grande fluxo de turistas e moradores durante o final de semana prolongado. Segundo a EcoSul, aproximadamente 156 mil veículos circularam pelas rodovias federais da região.



Desde as primeiras horas da sexta-feira, a movimentação na orla já era evidente, com visitantes aproveitando o clima ensolarado apesar dos ventos típicos do local. O comércio local também teve destaque, com trailers e bancas atendendo a demanda crescente. Entre os estabelecimentos tradicionais, o Caribe Lanches, que atua no Cassino há 22 anos, foi um dos mais procurados.

"A partir de outubro, com o tempo melhorando, o movimento começou a crescer. Hoje, no feriado, a movimentação já está intensa, e esperamos um verão ainda mais promissor", declarou Daniel Martins, proprietário do Caribe Lanches, que oferece pratos variados e bebidas para o público.



Além das belezas naturais, a Praia do Cassino tem se consolidado como um polo de eventos culturais e atividades que atraem visitantes para a Avenida Rio Grande, principal via do balneário. Iniciativas como o Largo do Bairrinho e o aumento de bancas autônomas fortalecem a economia local e diversificam as opções de lazer.



Apesar da chuva que marcou o encerramento do final de semana, a expectativa para os próximos meses é de movimento intenso e clima favorável. Com sua tradicional hospitalidade e infraestrutura, a Praia do Cassino promete atrair milhares de visitantes e reafirmar seu lugar como um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul.