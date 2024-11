Crianças de Rio Grande aprendem cidadania e direitos do consumidor

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Rio Grande, realizou no mês de outubro a segunda etapa do projeto Procon Mirim, com estudantes da Escola Cristóvão Pereira. Na primeira etapa, o órgão visitou a instituição e realizou atividades com os alunos, selecionando os mais interativos para uma segunda etapa: passar uma manhã no Procon e uma tardes simulando a atividade de fiscal.

No total, oito crianças e adolescentes de 9 a 13 anos, juntamente com a equipe do Procon, estiveram em estabelecimentos do Centro de Compras, verificando fatores como precificação e validade dos produtos.

"É um projeto que nos orgulha muito. A gente traz as crianças para que elas tenham conhecimento das relações de consumo, as compras de produtos, as contratações de serviços e também conheçam os órgãos públicos. Para que saibam o os órgãos públicos, nesse caso, o Procon tem a oferecer", comenta o chefe de fiscalização do Procon, Assis Lilja, ao dizer acreditar que o projeto gere impacto tanto paras crianças quanto para as famílias.

“Na verdade, estamos promovendo a cidadania. Na relação de consumo, o consumidor é a parte mais vulnerável. Então, as pessoas têm de saber desde pequenas. E, na verdade, elas se tornam consumidores desde pequenas. Nós acreditamos que, trazendo-as para esse tipo de conhecimento, a gente consiga também chegar àqueles pais que não tiveram essa oportunidade” acrescenta.

Segundo Lilja, desse diálogo com os pais, nasce uma troca de informações que gera conhecimentos para toda a sociedade. Um desses ensinamentos, argumenta: o Procon não é “inimigo” dos empresários, como por vezes se imagina, mas sim um parceiro que busca garantir que os negócios sejam feitos de forma justa e transparente. A terceira edição do Projeto Procon Mirim já está prevista para em 2025.

Esse conteúdo faz parte do JC Sul, com produção de conteúdos diários em Pelotas, Bagé e Rio Grande