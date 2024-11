O encontro entre a cultura, a música e gastronomia na Praia do Cassino

A cultura tem papel fundamental na sociedade, com impacto em diferentes esferas. Do ponto de vista econômico, pode gerar emprego e renda e ainda fortalecer o turismo e o desenvolvimento local. Cada vez mais, os estabelecimentos utilizam a expressão artística como aliada na geração de um ambiente atrativo aos clientes. E a música é a expressão mais presente nesses espaços. Um dos exemplos é o Casabarra RestoBar. Com a chegada do verão mais próxima, todas as sextas-feiras, o JC Sul mostrará alguns dos lugares que já se preparam para a temporada 2025 no Balneário Cassino, considerado a praia mais extensa do planeta. Na primeira matéria, a repórter Tais Carolina mostra um pouco do clima característico nas noites de um lugar pensado para promover o encontro entre música, cultura e gastronomia em Rio Grande.