JC Sul reforça presença do Jornal do Comércio nas cidades gaúchas

O Jornal do Comércio ampliou a sua presença no Sul do Estado

Desde 28 de outubro de 2024, está disponível nos canais do JC a cobertura diária dos acontecimentos econômicos que movimentam a região. A partir das cidades de Pelotas, Rio Grande e Bagé, o JC dá início a uma nova fase.

Denominada JC Sul, a iniciativa integra a estratégia de extensão territorial que, no primeiro momento, contempla 24 municípios da Região Sul e da Campanha gaúcha. Com uma equipe de jornalistas residentes em Pelotas, Rio Grande e Bagé produzindo conteúdos audiovisuais, o JCSul amplia, desde já, a visibilidade dessas e de outras cidades próximas em todos os seus canais de distribuição de informações.

Significa que, agora, o Jornal do Comércio passa a acompanhar muito mais de perto os assuntos que promovem avanços regionais e fortalecem as principais potencialidades setoriais de cada uma dessas cidades. Com isso, o JC Sul abre espaços para inserir as ações de empreendedorismo e inovação, os investimentos e as novas oportunidades de negócios no mapa do desenvolvimento da região.