O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o líder da oposição, Gadi Eisenkot, se reuniram na manhã deste domingo (29), para discutir a formação de um governo de unidade nacional - exatamente três semanas depois de o presidente de Israel ter incumbido Eisenkot de tentar formar um governo para o país profundamente dividido após eleições nacionais inconclusivas.
Embora discussões desse tipo já tenham ocorrido antes, elas ganharam nova urgência depois que Netanyahu anunciou, no sábado à noite que estava disposto que Eisenkot assumisse o cargo de primeiro-ministro em um sistema de rodízio, no âmbito de um possível acordo de unidade.
Netanyahu publicou uma mensagem no X afirmando que desejava agir com "responsabilidade" e "aceitar que Gadi Eisenkot exerça primeiro as funções de primeiro-ministro" em um governo de rotatividade, no qual ele próprio ocuparia o cargo posteriormente.
A reunião começou logo cedo, no Ministério da Defesa, em Tel Aviv, com uma análise da situação de segurança. As negociações deste domingo ocorreram em um clima de profunda desconfiança, e Eisenkot acusa Netanyahu de prolongar os prazos para fazer com que as conversas brigassem.
Além disso, ambos continuam em desacordo sobre questões importantes, como a criação de uma comissão de inquérito independente a respeito do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e o futuro de uma reforma judicial fundamental.
Durante meses, Eisenkot tem chamado Netanyahu, o primeiro-ministro que mais tempo serviu em Israel, de inapto para o cargo e uma ameaça ao futuro de Israel. Netanyahu liderou uma campanha implacável contra a parceria com partidos liderados por árabes - cujos ganhos históricos nas eleições de 27 de outubro os transformaram em aliados prováveis, porém politicamente controversos, para o bloco de oposição.