A apuração dos votos das eleições locais em Taiwan avançou neste sábado (28) nas 22 cidades e condados do território, em disputa que testa a força do governista Partido Democrático Progressista (DPP) contra o oposicionista Kuomintang (KMT).
Paralelamente ao pleito para prefeitos, administradores de condados e representantes locais, os eleitores votaram em um referendo para reverter a proibição à energia nuclear, proposta defendida como necessária para suprir a demanda crescente de eletricidade da indústria de inteligência artificial e impulsionar a economia.
Embora o debate eleitoral tenha se concentrado em questões econômicas, custo de vida e assistência social, as tensões geopolíticas marcaram o processo.
Autoridades de Taiwan acusaram Pequim de tentar semear desconfiança no sistema eleitoral, alegação negada pelo governo chinês, enquanto o Ministério da Defesa Nacional taiwanês registrou cerca de 33 incursões de aeronaves militares chinesas nas proximidades da ilha entre sexta-feira e sábado.
Na capital Taipé, reduto tradicional do KMT, o candidato do DPP, Puma Shen, disputava voto a voto a prefeitura com o atual prefeito, Chiang Wan-an. O pleito também definiu o comando de centros estratégicos como Nova Taipé e Kaohsiung, em meio às articulações do presidente Lai Ching-te para ampliar a base local do DPP, que venceu em apenas cinco das 22 localidades na eleição anterior, em 2022.
Os resultados são normalmente divulgados no mesmo dia. Os eleitos cumprirão mandatos de quatro anos.