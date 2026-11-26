Líderes da União Europeia (UE) tentarão superar nesta quinta-feira (26) divergências sobre o orçamento de longo prazo do bloco e chegar a um acordo sobre um novo empréstimo à Ucrânia, destinado a atender às necessidades econômicas e militares do país no próximo ano.
"Chegou a hora de alcançar um acordo", escreveu o presidente do Conselho Europeu, António Costa, na carta-convite para a cúpula. Costa afirmou que os líderes têm "a responsabilidade de encontrar um acordo equilibrado que permita à União Europeia enfrentar os desafios que estão por vir".
As divergências orçamentárias têm se intensificado diante do agravamento dos problemas relacionados à dívida pública na Europa e da necessidade de elevar os gastos com defesa em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, que se aproxima de cinco anos.
A proposta orçamentária prevê 100 bilhões de euros para a Ucrânia ao longo de sete anos. Os líderes também precisam decidir sobre um novo empréstimo de 45 bilhões de euros ao país.
No início deste mês, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, ameaçou bloquear um acordo orçamentário caso não haja um "compromisso coletivo" de apoio à Ucrânia por parte de todos os Estados-membros, "sem exceção". Bulgária, República Checa, Hungria e Eslováquia se opõem ao uso dos recursos para assistência militar a Kiev.
Há quase um ano, os líderes europeus aprovaram um empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia para cobrir a maior parte das necessidades do governo por dois anos. A intensificação dos ataques russos à infraestrutura energética e civil e as interrupções no comércio pelo Mar Negro, porém, pressionam as finanças ucranianas.