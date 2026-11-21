O FBI investiga um possível ataque hacker ao Centro Nacional de Informações Criminais (NCIC), um dos principais bancos de dados utilizados pelas forças de segurança dos Estados Unidos. A informação foi confirmada neste sábado (21), à Associated Press.
O NCIC reúne informações essenciais para o trabalho de autoridades policiais municipais, estaduais e federais. O sistema armazena registros de pessoas procuradas e desaparecidas, antecedentes criminais, bens roubados e outros dados utilizados em investigações.
O FBI não se pronunciou sobre o caso, e ainda não há informações claras sobre a extensão do possível ataque ou seus impactos.
Questionado sobre o incidente durante uma entrevista à Fox News, o presidente Donald Trump afirmou que havia acabado de tomar conhecimento da situação. "Acabamos de saber disso e devo dizer que não é bom", declarou.
A notícia surge em meio a uma série de interrupções em sistemas digitais de organizações públicas e privadas nos Estados Unidos. Segundo integrantes do governo Trump, essas falhas estão relacionadas a procedimentos de atualização e correção de vulnerabilidades, e não a ataques cibernéticos. Até o momento, não há indícios de que o incidente envolvendo o FBI tenha relação com esses problemas.
O FBI já foi alvo de outras ações de hackers. Em setembro, a agência anunciou uma investigação sobre um ataque ao seu portal de recrutamento, depois que o grupo criminoso ShinyHunters afirmou ter obtido uma grande quantidade de dados de funcionários e candidatos a vagas.
Meses antes, em março, o FBI havia identificado atividades suspeitas em um sistema interno que reúne informações sigilosas sobre operações de vigilância e investigações.