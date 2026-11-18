O Ministério do Comércio da China ameaçou nesta quarta-feira (18) adotar contramedidas caso os Estados Unidos avancem com novas restrições ao acesso remoto a semicondutores avançados de inteligência artificial (IA). Em comunicado, Pequim acusou Washington de abusar dos controles de exportação e comprometer a estabilidade das cadeias globais de fornecimento de chips.
"Os EUA ampliam excessivamente o conceito de segurança nacional e interferem arbitrariamente na cooperação comercial normal entre empresas chinesas e de outros países", afirmou um porta-voz da pasta. Segundo ele, as medidas contrariam entendimentos alcançados pelos presidentes dos dois países e prejudicam as regras de mercado e a ordem comercial internacional.
A reação ocorre após o Departamento de Comércio americano apresentar, na segunda-feira (16), uma proposta para impedir que empresas chinesas utilizem remotamente chips avançados dos EUA instalados em data centers de terceiros países. A iniciativa pretende fechar uma brecha nos controles atuais, mesmo quando os semicondutores não são enviados fisicamente à China.
A minuta também prevê a exigência de licença para exportações, reexportações e transferências de chips avançados de IA ao Brasil, Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia. Washington classifica os destinos como de risco acima do normal para desvio de tecnologia sensível.
Pequim pediu que os EUA retomem o diálogo para resolver divergências. "Se os EUA insistirem em agir unilateralmente, a China adotará contramedidas para defender sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento", advertiu o porta-voz.