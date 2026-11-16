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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 16:01

'Obrigado pela hospitalidade', diz papa em missa de despedida no Peru

Mais de 1,5 milhão de pessoas se reuniram para se despedir do pontífice em Lima

Mais de 1,5 milhão de pessoas se reuniram para se despedir do pontífice em Lima

Tiziana Fabi/AFP/JC
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Agências
O papa Leão XIV manteve o tom emotivo que marcou sua passagem pelo Peru ao celebrar, nesta segunda-feira (16), a última missa da visita ao país em que viveu por quase 20 anos.
"Obrigado pela hospitalidade. Reunidos assim, tão numerosos, alegres, vocês me deram o testemunho de que o senhor vive permanentemente na igreja", disse o líder religioso a mais de 1,5 milhão de pessoas que se reuniram em uma base aérea em Lima para se despedir dele. "Que esse testemunho siga ressoando e dando bons frutos em todo o Peru."

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