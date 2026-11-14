Portugal: manifestantes protestam em mais de 30 cidades contra alta nos preços de moradias

Dezenas de milhares de pessoas marcharam em mais de 30 cidades e vilas em Portugal neste sábado (14), no maior protesto até agora contra o aumento dos preços de moradias, que muitos reclamam ter tornado a compra ou o aluguel de uma casa fora de alcance.

A crise habitacional tem gerado semanas de manifestações, com alguns ativistas acampando nas principais praças do centro de Lisboa e do Porto, a capital e a segunda maior cidade de Portugal. A polícia de choque com cães dispersou alguns dos protestos.

Os protestos nas últimas semanas seguiram o exemplo das manifestações que começaram no mês passado na vizinha Espanha, devido a queixas semelhantes sobre a habitação inacessível.

Os protestos de sábado em Portugal ocorreram sob o slogan "Não vamos deixar que roubem nosso direito à habitação". Os ativistas querem limites para os aumentos de aluguel, maior proteção legal para os inquilinos contra despejos e mais habitação acessível.

Entre 2015 e 2025, Portugal registrou o maior salto na União Europeia na relação preço da casa/rendimento, com um aumento de 61%, seguido pelos Países Baixos, com 34%, disse o escritório de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, na semana passada.

Entre o primeiro trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, os preços das habitações subiram quase 20%, apontou o Instituto Nacional de Estatística, uma agência governamental, no mês passado. Os preços dos aluguéis também subiram significativamente, registrando um aumento de 68% desde 2020, segundo o governo.

Compradores estrangeiros e fundos de investimento têm alimentado o aumento dos preços ao comprar imóveis portugueses. O turismo também aumentou, com muitos apartamentos no centro da cidade sendo convertidos em aluguéis de curto prazo.

O governo respondeu com medidas como a redução de impostos sobre novas construções, a restrição de aluguéis de curto prazo e a promessa de construir 145 mil novas casas. Mas reconhece que os efeitos não serão imediatos. O presidente António José Seguro, cujo papel é principalmente cerimonial, mas que exerce influência política, convocou um Conselho de Estado, um órgão consultivo, para discutir os protestos no início deste mês e se reuniu na sexta-feira com alguns dos manifestantes.

*Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast