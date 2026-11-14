Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 16:33

Controle aéreo dos EUA usa disquetes e peças vindas do eBay; entenda fragilidades do sistema

Controladores ainda utilizam fichas de papel para rastrear aeronaves

Controladores ainda utilizam fichas de papel para rastrear aeronaves

RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP
Compartilhe:
Agências
Uma semana antes da suspensão das decolagens nos EUA, nesta sexta-feira (13), a FAA (agência de aviação civil americana) havia anunciado que eliminará até 2028 os disquetes usados em instalações de controle de tráfego aéreo do país.
O uso desse tipo de mídia, que não é produzida em larga escala desde 2011, é apenas um dos problemas da defasada estrutura tecnológica do controle de tráfego aéreo norte-americano, segundo informações da agência Reuters.

Notícias relacionadas