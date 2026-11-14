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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 13:03

Petroleiro bate em cruzeiro no rio Mississippi, nos Estados Unidos

Pessoas apareceram na água usando coletes salva-vidas ou próximas ao corrimão, enquanto o outro lado do cruzeiro afundava.

Pessoas apareceram na água usando coletes salva-vidas ou próximas ao corrimão, enquanto o outro lado do cruzeiro afundava.

Michael DeMocker/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/JC
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Agências
Um petroleiro atingiu uma embarcação de cruzeiro fluvial, com cerca de 130 passageiros a bordo, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, na sexta-feira (13). A colisão deixou o barco parcialmente submerso. Equipes de resgate atuavam no rio Mississippi, segundo autoridades. Não foram divulgadas informações sobre feridos ou mortos.

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