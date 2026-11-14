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CapaInternacionalGuerra Na Ucrânia

Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 12:43

Zelensky diz que um novo quadro de segurança europeu pode beneficiar Putin

Zelensky disse que Moscou deveria se concentrar em exclusivamente encerrar a guerra

Zelensky disse que Moscou deveria se concentrar em exclusivamente encerrar a guerra

Jonathan Nackstrand/AFP/JC
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Agências
O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, afirmou que os Estados Unidos levantaram a possibilidade de um novo quadro de segurança para a Europa como parte dos esforços para encerrar a guerra da Rússia na Ucrânia, alertando que Moscou pode usar tais discussões para enfraquecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e redesenhar as fronteiras do continente. "Na minha opinião, isso pode ser perigoso", disse Zelensky a repórteres na sexta-feira (13), referindo-se ao novo quadro de segurança. "Isso não deve ser a agenda principal", comenta. 

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