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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 16:53

Von der Leyen: UE precisa de ao menos 500 bilhões de euros para garantir soberania tecnológica

A dirigente destacou que a UE já conta com 19 fábricas de IA e defendeu a conclusão da União de Poupanças e Investimentos para atrair capital privado

A dirigente destacou que a UE já conta com 19 fábricas de IA e defendeu a conclusão da União de Poupanças e Investimentos para atrair capital privado

Jean-Christophe VERHAEGEN/AFP/JC
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Agências
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira (13) que a União Europeia (UE) precisará de pelo menos 500 bilhões de euros em investimentos para garantir sua soberania tecnológica e ampliar a capacidade de competir no desenvolvimento de inteligência artificial (IA). Em entrevista coletiva após reunião informal do Conselho Europeu, em Dublin, ela disse que apresentará uma proposta "ambiciosa" de financiamento para o setor.

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