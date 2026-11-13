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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 16:16

Terremoto de magnitude 5,9 atinge litoral do Peru durante passagem do papa Leão XIV pelo país

O Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) havia registrado magnitude de 5,8, com profundidade estimada de 34 quilômetros

O Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) havia registrado magnitude de 5,8, com profundidade estimada de 34 quilômetros

Tiziana FABI / AFP / JC
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Agências
Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a costa do Peru nesta sexta-feira (13) durante a visita do papa Leão XIV ao país. O tremor foi registrado às 16h43, no horário UTC (13h43 em Brasília), segundo dados do Instituto Geofísico do Peru (IGP). Não há informações sobre danos ou vítimas.

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