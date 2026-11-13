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CapaInternacionalGuerra Do Irã

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 14:01

Irã exibe arsenal militar em Teerã e diz que EUA 'desistirão de suas operações'

O evento, realizado no Parque Aeroespacial Nacional, a oeste da capital iraniana, começou no último sábado (7) e será encerrado nesta sexta-feira (13)

O evento, realizado no Parque Aeroespacial Nacional, a oeste da capital iraniana, começou no último sábado (7) e será encerrado nesta sexta-feira (13)

AFP / JC
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Agências
O assessor do comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irã, Ali Balali, afirmou nesta sexta-feira (13) que os Estados Unidos "desistirão de suas operações".

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