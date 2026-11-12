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CapaInternacionalGuerra Do Irã

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:46

Retirada de JD Vance das negociações deixa ainda mais incerto o que Trump pretende no Irã

"Não precisamos de um acordo com o Irã", escreveu Trump nas redes sociais. "Esses tempos já passaram há muito tempo."

"Não precisamos de um acordo com o Irã", escreveu Trump nas redes sociais. "Esses tempos já passaram há muito tempo."

Ken Cedeno/AFP/JC
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Agências
O presidente americano Donald Trump afirmou na quinta-feira (12) que havia afastado o vice-presidente JD Vance das possíveis negociações de paz com o Irã, alegando que seu tempo seria melhor aproveitado investigando fraudes em jurisdições governadas por democratas.

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