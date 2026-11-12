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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:45

No Peru, Leão XIV defende reparação às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica

Nascido nos EUA, Leão viveu aproximadamente duas décadas no Peru

Nascido nos EUA, Leão viveu aproximadamente duas décadas no Peru

Tiziana FABI/AFP/JC
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Agências
O papa Leão XIV defendeu, nesta quinta-feira (12), a adoção de medidas de reparação às vítimas de abusos sexuais cometidos no âmbito da Igreja Católica. A manifestação ocorreu durante encontro com bispos peruanos, no segundo dia de sua visita ao país, em meio à pressão de ativistas e organizações de defesa das vítimas por uma política de tolerância zero contra os responsáveis pelos crimes e aqueles que contribuíram para encobri-los.

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