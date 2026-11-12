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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 20:08

Lula deve ir a Madri para encontro com Sánchez dias antes de eleição na Espanha

Há possibilidade de que Lula participe de ato de campanha de Sánchez, mas presença não foi confirmada

Há possibilidade de que Lula participe de ato de campanha de Sánchez, mas presença não foi confirmada

Jorge Guerrero/AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ir à Espanha na próxima segunda-feira (16) para encontrar o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, dias antes das eleições no país.
A ideia é que o presidente brasileiro vá direto das Filipinas, onde cumpre agendas da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), para o país europeu. Antes disso, Lula esteve na Turquia por ocasião da COP31, conferência climática da ONU, onde realizou reuniões com diversos líderes internacionais.

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