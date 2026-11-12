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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:11

Lula enaltece legado da COP30 em discurso na Turquia

Em sua fala, Lula enalteceu o engajamento nos projetos de preservação

Em sua fala, Lula enalteceu o engajamento nos projetos de preservação

Ricardo Stuckert/PR/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou nesta quinta-feira (12) a sua passagem pela COP31, conferência da ONU sobre mudança climática, em um encontro com integrantes de movimentos sociais. O evento lotou a plenária Akdeniz (turco para "mar mediterrâneo"), com capacidade para 828 pessoas.
Uma aglomeração se formou na porta da sala mais de uma hora antes do início da reunião, que teve acesso controlado. Repetindo o fenômeno do dia anterior, sua chegada ao local foi embalada por gritos de "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula".
O presidente foi o último a falar e, devido à rouquidão, discursou por 14 minutos. Falou de outras conferências climáticas das quais participou e comemorou a COP30, cúpula realizada em Belém no ano passado, que chamou de "a melhor já realizada".

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