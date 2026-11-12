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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 11:53

Xi Jinping afirma que Taiwan será reunificada à China e diz que processo é 'inevitável'

Pequim considera Taiwan parte de seu território, embora a ilha seja governada de forma independente

Pequim considera Taiwan parte de seu território, embora a ilha seja governada de forma independente

MOHAMED ABD EL GHANY
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Agências
O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quinta-feira (12), que a reunificação de Taiwan com o território chinês é inevitável e representa uma missão histórica do Partido Comunista. Em discurso em Pequim, o líder defendeu uma solução pacífica para a questão, mas reiterou que a incorporação da ilha será concretizada. O governo taiwanês rejeitou as declarações.

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