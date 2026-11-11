Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalVaticano

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:16

Leão XIV se despede da Argentina com missa para 3 milhões de pessoas, a maior de seu papado

Durante missa, Leão fez referências a seu antecessor, o argentino Francisco

Durante missa, Leão fez referências a seu antecessor, o argentino Francisco

Tomas Cuesta/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Vestido com uma casula azul-celeste e branca, cores da bandeira argentina, o papa Leão XIV rezou nesta quarta-feira (11) a maior missa de seu jovem papado. Segundo autoridades locais, mais de 3 milhões de pessoas se reuniram em Luján, a 70 km de Buenos Aires, para acompanhar a última celebração da visita de quatro dias do pontífice ao país sul-americano.
"Hoje, na Casa de nossa Mãe de Luján, minha lembrança se volta de modo especial para o nosso querido papa Francisco, que sempre carregou a "Patroncita morena" em seu coração", afirmou Leão em referência a seu antecessor argentino e à Nossa Senhora de Luján, padroeira do país. A veste do pontífice homenageava o manto azulado da santa.

Notícias relacionadas