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CapaInternacionalMeio Ambiente

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 19:49

Ausência de líderes amplia espaço para Lula na COP31

Nesta quarta, Lula participa da abertura oficial da cúpula ao lado de Erdogan

Nesta quarta, Lula participa da abertura oficial da cúpula ao lado de Erdogan

Turkish Presidency Press Office/AFP/JC
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Agências
Países do "Norte Global" ganharam o troféu Fóssil do Dia, nesta terça-feira (10), pela ausência de seus líderes na COP31. Mais um sinal de que sobrarão holofotes para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta (11), em Antália, quando a conferência do clima abrirá espaço para dois dias de encontro entre chefes de Estado.
Ao lado do anfitrião, Recep Tayyip Erdogan, Lula participará da abertura oficial da cúpula. Deve ser o terceiro a discursar, após António Guterres, secretário-geral da ONU, e o presidente turco.
Pelos efusivos aplausos e gritos de "Lula lá" cada vez que seu nome ou a lembrança de sua surpreendente vitória na eleição brasileira é citada na conferência, a tendência é uma reedição da COP27, em 2022.

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