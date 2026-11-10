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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 12:30

COP31: países lançam declaração para dobrar energia solar em telhados até 2030

Meta é elevar o total de casas com painéis solares em telhados de cerca de 150 milhões para 300 milhões

Meta é elevar o total de casas com painéis solares em telhados de cerca de 150 milhões para 300 milhões

Ozan KOSE/AFP/JC
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Agências
Cinco países apoiaram um plano para dobrar, até 2030, o número de residências com painéis solares em telhados no mundo, enquanto as negociações climáticas da ONU na Turquia focam a ampliação do acesso à eletricidade e a transição para longe dos combustíveis fósseis.

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