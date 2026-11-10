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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 11:34

Reunião do G7 acaba sem encontro bilateral entre Rubio e Vieira

Naquela ocasião, ficou acertado que os dois países vão se encontrar antes da cúpula de líderes em Miami

Naquela ocasião, ficou acertado que os dois países vão se encontrar antes da cúpula de líderes em Miami

Kenzo TRIBOUILLARD/ AFP/JC
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Agências
A reunião do G7 em Paris terminou sem a bilateral entre Brasil e Estados Unidos. A expectativa era que o encontro entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado, Marco Rubio, ocorresse na França, visto que era a agenda multilateral em comum depois da reunião do G20 em Atlanta no fim de outubro.

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