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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 11:04

UE sinaliza cúpula com o Brasil em 2027 em encontro com Mauro Vieira no G7

Sinalização foi dada pela alta representante do bloco para Política Externa e Segurança, Kaja Kallas

Sinalização foi dada pela alta representante do bloco para Política Externa e Segurança, Kaja Kallas

Kenzo TRIBOUILLARD/ AFP/JC
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Agências
A União Europeia manifestou a intenção de realizar uma cúpula com o Brasil em 2027. A sinalização foi dada pela alta representante do bloco para Política Externa e Segurança, Kaja Kallas, em encontro bilateral com o chanceler Mauro Vieira nesta terça-feira (10), antes da sessão matinal da reunião de ministros das Relações Exteriores do G7, em Paris.
Segundo o Itamaraty, Kallas transmitiu as congratulações europeias a Lula (PT) pela reeleição. Os dois trataram de questões políticas e comerciais bilaterais, entre elas a implementação do acordo UE-Mercosul, assinado em janeiro deste ano em Assunção, e da situação política na América Latina e na Europa. A conversa incluiu Venezuela e Cuba.
Vieira deixou o encontro no fim da manhã, sem falar com a imprensa, e seguiu para o aeroporto com destino à Turquia, onde se junta à delegação do presidente Lula na COP.

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