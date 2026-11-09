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CapaInternacionalPeru

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 17:54

Papa Leão XIV ganha estátua no Peru dias antes de visita

O trabalho foi realizado pelo escultor e artesão peruano Rafael Gutiérrez, com a colaboração de uma equipe de profissionais

O trabalho foi realizado pelo escultor e artesão peruano Rafael Gutiérrez, com a colaboração de uma equipe de profissionais

ERNESTO BENAVIDES / AFP / JC
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Agências
O Peru instalou uma estátua de 14 metros de altura e quatro toneladas em homenagem ao papa Leão XIV, às vésperas da chegada do pontífice ao país. Instalada no porto de Callao, vizinho a Lima, a escultura mostra o religioso de braços abertos, com a túnica papal e um crucifixo no pescoço.
O papa, nascido Robert Francis Prevost, tem cidadania peruana e viveu no país por quase duas décadas antes de ser eleito líder da Igreja Católica, em 2025. A prefeitura de Callao impulsionou o projeto, financiado pela instituição financeira Caja Huancayo, que doou 240.720 soles (cerca de R$ 380 mil).

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