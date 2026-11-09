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CapaInternacionalColômbia

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 20:08

Ex-presidente da Colômbia é investigado por troca de contratos públicos por sexo

Gustavo Petro é acusado de beneficiar mais de 30 mulheres em troca de favores sexuais

Gustavo Petro é acusado de beneficiar mais de 30 mulheres em troca de favores sexuais

Raul ARBOLEDAAFP/JC
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Agências
O ex-presidente da Colômbia Gustavo Petro será investigado após denúncias de que teria trocado contratos públicos por relações íntimas com mulheres. A informação foi divulgada à imprensa pelo presidente da Suprema Corte de Justiça, Mauricio Lenis.
O caso chegou à mais alta corte do país após uma denúncia apresentada ao Ministério Público por uma ex-servidora pública. Deicy Jiménez, 26, afirma que ela e ao menos outras 30 mulheres foram beneficiadas com contratos públicos por manterem vínculo sexual com Petro. O ex-presidente nega as acusações.

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