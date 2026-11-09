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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 15:24

Papa Leão reza missa para 2 milhões de pessoas em Buenos Aires

Em fala, Leão pediu que Argentina seja capaz de realizar grandes obras de caridade

Em fala, Leão pediu que Argentina seja capaz de realizar grandes obras de caridade

Juan Mabromata/AFP/JC
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Agências
O papa Leão XIV presidiu nesta segunda-feira (9) a primeira missa da visita à Argentina, país no qual chegou no domingo (8) para uma visita de quatro dias antes de seguir para o Peru, onde morou por quase 20 anos.
Uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, de acordo com autoridades locais, aproveitou o feriado decretado pela visita do pontífice e assistiu à cerimônia ao vivo no Monumento dos Espanhóis, um dos principais pontos turísticos da capital argentina.

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