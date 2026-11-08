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CapaInternacionalAmérica Do Sul

Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 16:49

Papa pede que América do Sul supere divisões entre seus países em missa histórica no Uruguai

Pope Leo XIV celebrates a mass in front of the Cathedral Basilica and National Sanctuary of the Virgin of the Thirty-Three, in Florida, 93km north of Montevideo on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Dante FERNANDEZ / AFP)

Pope Leo XIV celebrates a mass in front of the Cathedral Basilica and National Sanctuary of the Virgin of the Thirty-Three, in Florida, 93km north of Montevideo on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Dante FERNANDEZ / AFP)

DANTE FERNANDEZ/AFP/JC
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Agências
O papa Leão 14 reuniu milhares de fiéis neste sábado (7) em Paysandú, cidade uruguaia próxima à fronteira com a Argentina, na celebração da primeira missa de sua viagem pela América Latina. O pontífice desembarcou no país na sexta (6), em Montevidéu, onde foi recebido pelo presidente Yamandú Orsi e discursou na Praça da Independência.
Em sua fala, o papa pediu que a população da América do Sul supere as divisões entre seus países e convidou à "construção de pontes", citando a ponte General Artigas, que cruza o rio Uruguai e liga Paysandú à cidade argentina de Colón.

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