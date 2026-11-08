Papa pede que América do Sul supere divisões entre seus países em missa histórica no Uruguai

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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 16:49
Pope Leo XIV celebrates a mass in front of the Cathedral Basilica and National Sanctuary of the Virgin of the Thirty-Three, in Florida, 93km north of Montevideo on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Dante FERNANDEZ / AFP)DANTE FERNANDEZ/AFP/JC