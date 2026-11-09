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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 00:25

Paraguai: MP estima prejuízo de US$ 809 mi em caso Ueno; Justiça bloqueia bens de Peña

O ex-presidente Santiago Peña também teve a prisão preventiva decretada e permanece sob custódia em uma unidade militar em Assunção

O ex-presidente Santiago Peña também teve a prisão preventiva decretada e permanece sob custódia em uma unidade militar em Assunção

AFP/JC
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Agências
O Ministério Público do Paraguai atribuiu um prejuízo patrimonial preliminar de US$ 809,5 milhões às operações investigadas envolvendo o Ueno Bank, em nova etapa da imputação formal apresentada contra o ex-presidente Santiago Peña e o ex-presidente do Banco Central do país, Carlos Carvallo, informou o jornal paraguaio ABC Color em reportagem divulgada neste domingo.

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