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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 11:38

Brasileiros nos EUA rechaçam Trump e votam nos democratas nas midterms, diz pesquisa AtlasIntel

Cerca de 51,6% dos brasileiros nos EUA reprovam a atual administração de Trump

Cerca de 51,6% dos brasileiros nos EUA reprovam a atual administração de Trump

MANDEL NGAN/AFP/JC
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Agências
As eleições de meio de mandato nos EUA foram um teste de fogo para o Partido Republicano e para o governo de Donald Trump, que viu sua baixa popularidade afetar todos os grupos de eleitores no país. Na comunidade brasileira, que soma aproximadamente 950 mil pessoas, o efeito foi visível: mais da metade dos votantes optou por eleger representantes democratas e a maioria reprovou o atual governo americano.

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