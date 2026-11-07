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CapaInternacionalMeio Ambiente

Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 17:28

Cúpula climática da ONU na Turquia deve ter nova meta para ampliar uso de eletricidade

CIdade de Antália já está pronta para receber o evento

CIdade de Antália já está pronta para receber o evento

Ozan KOSE/AFP/JC
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Agências
A partir desta segunda (9), a cidade de Antália, na Turquia, receberá representantes de governos, sociedade civil, empresas e academia para a 31ª cúpula das Nações Unidas sobre mudança climática. Em formato inédito, a conferência será chefiada pelos turcos em parceria com a Austrália, que deve liderar as negociações diplomáticas. O braço climático da ONU espera cerca de 60 mil participantes no evento.
A maior aposta dos anfitriões está numa nova meta de atingir 35% de eletrificação da economia global até 2035 - ou seja, ampliar o uso da eletricidade em atividades que atualmente dependem de outras fontes de energia, principalmente combustíveis fósseis. Entre as medidas estão, por exemplo, a substituição de veículos a combustão e de fogões a gás por alternativas elétricas.

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