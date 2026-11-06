Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 15:31

Bessent cobra da China cumprimento imediato de acordo de Busan e alerta sobre ações de Pequim

BSegundo comunicado do Tesouro americano, Bessent também manifestou preocupações com ações recentes de Pequim, sem detalhá-las

BSegundo comunicado do Tesouro americano, Bessent também manifestou preocupações com ações recentes de Pequim, sem detalhá-las

SAUL LOEB/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, cobrou nesta sexta-feira (6) que a China cumpra "integral e imediatamente" os compromissos assumidos no acordo de Busan, durante conversa com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng. Segundo comunicado do Tesouro americano, Bessent também manifestou preocupações com ações recentes de Pequim, sem detalhá-las.

Notícias relacionadas