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CapaInternacionalJapão

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:51

Terremoto de magnitude 6,1 atinge região próxima a Tóquio, no Japão

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor ocorreu a pouca profundidade, às 19h39 (horário local), no mar perto da região de Kanto

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor ocorreu a pouca profundidade, às 19h39 (horário local), no mar perto da região de Kanto

GUILHERME KOLLING/ESPECIAL/JC
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Agências
Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu uma região próxima de Tóquio, no Japão, nesta sexta-feira (6), segundo autoridades japonesas. Não foi emitido alerta de tsunami, e o tremor foi classificado como verde na escala Pager, ou seja, com baixo risco de mortes e perdas econômicas.
De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor ocorreu a pouca profundidade, às 19h39 (horário local), no mar perto da região de Kanto. Não há registros de feridos ou estruturas afetadas.

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