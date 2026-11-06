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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 12:04

Papa Leão XIV inicia giro pela América Latina após cirurgia; Uruguai é primeira parada

Roteiro, o mais longo e distante de seu pontificado, inclui ainda Argentina e Peru

Roteiro, o mais longo e distante de seu pontificado, inclui ainda Argentina e Peru

Alberto Pizzoli/AFP/JC
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Agências
O papa Leão XIV inicia nesta sexta-feira (6), uma viagem por três países da América Latina, três semanas após passar por uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão. A primeira parada será no Uruguai, considerado o país mais secular e menos católico da região, que não recebe um pontífice desde 1988. O roteiro, o mais longo e distante de seu pontificado, inclui ainda Argentina e Peru.

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