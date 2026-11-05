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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 21:46

Rubio avalia renunciar e abandonar governo Trump após midterms, diz agência

Segundo o New York Times, ele disse em entrevista que seu plano sempre foi ficar na administração da qual faz parte "até o fim"

Segundo o New York Times, ele disse em entrevista que seu plano sempre foi ficar na administração da qual faz parte "até o fim"

Yuki Iwamura/AFP/JC
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Agências
A agência de notícias Bloomberg e o portal britânico The Independent afirmaram nesta quinta-feira (5), com base em conversas sob reserva com membros do governo dos Estados Unidos, que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, avalia renunciar ao cargo.
Segundo ambas as publicações, o republicano faz os cálculos após a derrocada do Partido Republicano nas midterms, as eleições de meio de mandato de terça-feira (3), quando os democratas conquistaram maioria expressiva na Câmara dos Deputados e no Senado.
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O político nega a intenção. Segundo o New York Times, ele disse em entrevista que seu plano sempre foi ficar na administração da qual faz parte "até o fim". Também se negou a responder perguntas sobre as eleições presidenciais de 2028.

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