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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 19:19

Governo Lula vê tendência de normalização das relações com EUA após vitória democrata

Para membros do governo, reforço democrata representa maior abertura do Brasil com política externa americana

Para membros do governo, reforço democrata representa maior abertura do Brasil com política externa americana

Evaristo Sa e Saul Loeb/AFP/JC
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Agências
O governo Lula (PT) avalia que há uma tendência de que a relação do Brasil com os Estados Unidos seja normalizada após a vitória de maioria democrata nas eleições para o Congresso americano.
Por mais que a gestão petista já tivesse a intenção de manter uma relação pragmática com o governo de Donald Trump, o reforço democrata representa abertura maior do país com a política externa americana.

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