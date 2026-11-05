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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 19:11

Eleições EUA: Los Angeles segue NY e elege socialista democrata de origem asiática para prefeitura

Nithya Raman é nascida na Índia e apoiada pelos Socialistas Democráticos da América

Nithya Raman é nascida na Índia e apoiada pelos Socialistas Democráticos da América

Etienne Laurent/AFP/JC
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Agências
Nithya Raman, uma pouco conhecida integrante do Conselho Municipal de Los Angeles, apoiada pelos Socialistas Democráticos da América, derrotou a prefeita Karen Bass, do Partido Democrata, em uma reviravolta que mudará os rumos da segunda maior cidade dos Estados Unidos.

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