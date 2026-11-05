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CapaInternacionalVaticano

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 20:04

Papa Leão 14 desembarca nesta sexta-feira em Montevidéu

Papamóvel que será utilizado por Leão XIV no Peru foi fabricado pela GM no Brasil

Papamóvel que será utilizado por Leão XIV no Peru foi fabricado pela GM no Brasil

Ernesto BENAVIDES/AFP/JC
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Agências
Cada país sul-americano visitado pelo sumo pontífice Leão 14 terá um papamóvel para chamar de seu. Fiat, GM e Toyota desenvolveram os carros para a viagem, que está programada para o período de 6 a 17 de novembro. Cada marca está fornecendo dois veículos adaptados. Todos os veículos foram construídos sobre picapes de porte médio e motor a diesel. Originalmente, esses automóveis traziam cabine dupla.
A primeira parte da viagem será a bordo do papamóvel desenvolvido pela Fiat para a passagem pelo Uruguai de 6 a 8 de novembro. A carroceria da picape Titano foi adaptada pela Nordex, empresa que monta automóveis para diferentes marcas naquele país.

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