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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 16:01

Quem é Pedro Alliana, vice-presidente que assume comando do Paraguai com renúncia de Peña

Com rejeição de pedido de impeachment do vice-presidente pelo Congresso paraguaio, Allena deve assumir presidência do país

Com rejeição de pedido de impeachment do vice-presidente pelo Congresso paraguaio, Allena deve assumir presidência do país

Redes sociais/Divulgação/JC
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Agências
O vice-presidente do Paraguai, Pedro Alliana, vai assumir o comando do país após a renúncia do presidente Santiago Peña. Aos 52 anos, Alliana tem uma trajetória de mais de duas décadas no Partido Colorado, com passagens pelo governo regional, pela Câmara dos Deputados e pela direção nacional da legenda.

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