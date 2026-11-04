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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 18:13

União Europeia prevê entrada da Sérvia e de novos países no bloco ainda nesta década

Montenegro, Albânia e Moldávia também podem se tornar membros da UE até 2030

Montenegro, Albânia e Moldávia também podem se tornar membros da UE até 2030

KENZO TRIBOUILLARD/AFP/JC
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Agências
A União Europeia trouxe uma nova perspectiva para as negociações de adesão da Sérvia ao bloco. O processo poderá avançar caso o movimento estudantil, vencedor das eleições no país, consiga formar um governo comprometido com o fortalecimento da democracia. Além disso, a UE sinalizou que outros países também poderão integrar o bloco nos próximos anos.

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