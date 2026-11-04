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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:15

Vance se distancia de Trump, atribui derrota nas midterms à guerra no Irã e admite perda de eleitores

"Todos sabem por que perdemos. E qualquer conversa honesta sobre para onde vamos daqui em diante precisa começar por isso", escreveu Vance

"Todos sabem por que perdemos. E qualquer conversa honesta sobre para onde vamos daqui em diante precisa começar por isso", escreveu Vance

Ken Cedeno/AFP/JC
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Agências
vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, atribuiu nesta quarta-feira (4) a derrota republicana nas eleições de meio de mandato à guerra no Irã e reconheceu que eleitores que apoiaram Donald Trump em 2024 migraram para o Partido Democrata. Em uma longa publicação nas redes sociais, Vance adotou um tom mais crítico sobre os custos políticos do conflito do que o presidente americano.
"O motivo pelo qual perdemos foi a guerra. O próprio presidente disse isso ontem à noite", escreveu. "Se você quiser argumentar que valeu a pena perder o Senado pelos próximos seis anos, faça isso. Diga que foi um preço que valeu a pena pagar."

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