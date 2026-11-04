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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 19:13

Líderes mundiais expressam alívio misturado com cautela diante da derrota eleitoral republicana

Presidente do México, Claudia Sheinbaum, evita conclusões imediatas sobre um eventual impacto nas relações com Washington

Presidente do México, Claudia Sheinbaum, evita conclusões imediatas sobre um eventual impacto nas relações com Washington

YURI CORTEZ/AFP/JC
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Agências
Líderes que tiveram atritos com o presidente dos EUA, Donald Trump, receberam com certo alívio a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, nesta quarta-feira (4), e passaram a projetar uma política externa americana menos combativa.

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