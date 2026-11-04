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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 12:19

Irã diz que resultados das eleições nos EUA mostram que eleitores rejeitaram guerra de Trump

Diversas autoridades do Irã se manifestaram em relação a votação dos EUA

Diversas autoridades do Irã se manifestaram em relação a votação dos EUA

ATTA KENARE / AFP / JC
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Agências
Os iranianos celebraram nesta quarta-feira (4), a rejeição dos eleitores dos Estados Unidos ao presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato, enquanto muitos no Oriente Médio aguardavam para ver como os resultados poderiam afetar a guerra com o Irã.

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